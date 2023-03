Fabio Fazio pronto al clamoroso addio alla Rai: un altro famosissimo al suo posto

La posizione di Fabio Fazio in Rai è stata messa clamorosamente in discussione negli ultimi giorni. Per la tv di Stato si profila un periodo di grandi cambiamenti, che vanno ben oltre la definizione dei palinsesti.

La dirigenza è al lavoro per definire nuovi indirizzi e strategie che dovranno guidare la Rai nei prossimi anni. La partenza dell’attuale amministratore delegato Carlo Fuortes, la cui sostituzione è già all’ordine del giorno, potrebbe portare a un cambio di rotta significativo per la Rai, e a nuove idee per veicolare al pubblico.

Fabio Fazio pronto a lasciare la Rai? al suo posto un clamoroso rientro

In questo clima di cambiamenti, circolano anche voci riguardanti il futuro di Fabio Fazio, che potrebbe non vedere rinnovato il proprio contratto con la Rai in scadenza a maggio.

Secondo quanto riferisce TvBlog.it, il rinnovo del contratto di Fazio “sarebbe tutt’altro che automatico” con l’arrivo dei nuovi vertici previsti per maggio.

In caso di addio di Fazio, il nome che circola con insistenza come possibile sostituto è quello di Massimo Giletti, impegnato al momento con il programma “Non è l’arena” su La7. Per il giornalista torinese sarebbe un ritorno in Rai dopo un addio alquanto turbolento.

Tuttavia, sembra che questa volta sia veramente la volta buona per il conduttore, che potrebbe trovare un posto in Rai.

Giletti ha esordito come giornalista nel 1988, lavorando nella redazione di Mixer; mentre negli anni ’90 ha avuto le sue prime esperienze come presentatore televisivo, alla guida di programmi come Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri su Rai 2.

Dal 2004 al 2017 ha presentato il contenitore domenicale L’Arena. Nel 2017, dopo la cancellazione di L’Arena, ha lasciato la Rai e si è trasferito a LA7 dove ha condotto il talk show Non è l’Arena.

Dal 2020, ha anche iniziato a condurre un programma radiofonico su RTL 102.5.

Fazio destinato a seguire Maurizio Crozza su Discovery?

In caso di addio alla Rai, sembra che Fabio Fazio abbia già un’idea su dove potrebbe trovare un nuovo impiego. Secondo le indiscrezioni riportate da TvBlog.it, il conduttore ligure potrebbe approdare su Discovery, sul canale Nove, dove potrebbe collaborare con il grande amico Maurizio Crozza, nonché conterraneo e grande tifoso della Sampdoria.