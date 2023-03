GF Vip, Daniele Dal Moro una furia contro Elenoire a causa di una foto: “Hai sbattuto la testa?”

Dopo aver attirato numerose attenzioni durante la loro permanenza all’interno della casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro continuano a far parlare di sè.

Inizialmente amici, la situazione tra i due si è complicata quando Ferruzzi ha dichiarato di essersi innamorata di Dal Moro, che però non ha ricambiato i suoi stessi sentimenti

Il litigio al Gf Vip

Durante il loro soggiorno nella Casa del Grande Fratello Vip, i due hanno avuto un litigio a causa della presunta vergogna di Dal Moro riguardo alla sua amicizia con una persona transessuale: “Lui mi ha gridato contro come un pazzo. Questo perché ho detto che si vergognava perché sono una trans.” aveva spiegato l’ex concorrente del GF Vip.



“Queste sono situazioni che da 40 anni vivo all’ordine del giorno. E non solo io, tutte le ragazze come me. O almeno una buona percentuale”.

Ferruzzi, dopo la sua squalifica dal programma, non ha cambiato idea sull’ex coinquilino. Lo scorso lo aveva ribadito condividendo una foto su Instagram molto simile a quella pubblicata nelle scorse ore: “Il mio GF sei tu, mi manchi” aveva scritto la showgirl, suscitando l’ira dei suoi fan. All’epoca Dal Moro aveva deciso di ignorarla, cosa che non è avvenuta dopo il nuovo post.

La reazione di Dal Moro

Ferruzzi ha postato una nuova foto con l’ex inquilino – che li ritrae abbracciati con lei che gli bacia la spalla – accompagnata dalla didascalia “Bambolino”.

Un’immagine che avrebbe mandato su tutte le furie Dal Moro, che ha risposto con un commento al veleno: “Hai sbattuto la testa?”.

L’ex inquilina del GF Vip ha poi cercato di smorzare gli animi rifugiandosi nell’autoironia: “Sì, lo sai, amore bambolino”.

Anche in questa occasione, molti fan di Dal Moro hanno attaccato Ferruzzi con numerosi commenti negativi e alcuni hanno consigliato all’ex vippone di stare lontano da lei.