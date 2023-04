Red Canzian, tutto sulla malattia che lo ha quasi ucciso: la paura più grande che ha avuto in quel momento

Red Canzian ha avuto modo di raccontare ultimamente cosa gli è accaduto e quanto gli è capitato di soffrire per via di un problema medico.

Il frontman dei Pooh, dopo diversi mesi dal malore parla della sua malattia. Dopo aver superato un infarto e un tumore, il cantante spiega che l’infezione cardiaca che l’ha colpito è stata senza dubbio una delle poche volte in cui pensava di non farcela. L’uomo racconta infatti che dopo i precedenti interventi si svegliava lucidissimo, questa volta però sembrava come drogato, vedeva fiori rossi cadere da un muro bianco. Un tragico evento, causato da una scheggia di legno, ha costretto i medici ad aprirgli il torace e pulire tutti i segni di quelli che si stava trasformando in setticemia. Adesso che il peggio è passato Red ringrazia il padre, che dal paradiso prega per lui.

La sua paura più grande era quella di rimanere in un letto, intrappolato nel proprio corpo, così si sentiva subito dopo l’operazione.

Red Canzian, cosa gli è successo e perché è finito in ospedale: il suo racconto

L’opera di Red Canzian

Per anni additato come il bello dei Pooh, Red, ha avuto numerose storie d’amore, prima con Marcella Bella, Patty Pravo, Serena Grandi, ma anche le sorelle Mia Martini e la Bertè, per il cantante si è trattato di storie importanti che hanno lasciato solo bei ricordi. L’amore per la seconda moglie però non è pari a quello per nessun’altra.

Beatrice e Red si conoscono quando ancora sono sposati con i precedenti compagni, ma solo dopo dieci anni possono stare liberamente insieme. I due, scrivono per il teatro una delle opere più belle e passionali mai viste prima: Casanova. Proprio alla vigilia della prima dello spettacolo, Red ha avuto quel terribile malore che solo adesso sembra essere superato. Lui stesso, per il forte malessere, ha confessato di aver impiegato più di un’ora per raggiungere il telefono, a pochi passi dal letto, per poter chiamare i soccorsi.

La carriera di Red Canzian

Quella di Red con i Pooh è una relazione che dura da oltre 43 anni.

Sono i membri stessi della band ad affermare che non è necessario decidere di tenere una reunion per rivedersi perché sono ormai così tanto amici, quasi una famiglia, da incontrarsi normalmente senza alcun appuntamento. Proprio Facchinetti è stata l’ultima persona che Red ha sentito prima della malattia, per parlare dello spettacolo che avrebbero dovuto vedere insieme il giorno seguente. Adesso che tutto sembra andare per il meglio, la prossima reunion dei Pooh, prevista per commemorare il loro paroliere, non può che essere un inno alla vita ritrovata e vissuta.