Morta Isa Barzizza, la spalla comica di Totò: come partì la sua carriera e la tragedia che la interruppe

Isa Barzizza, corpo incredibile e risata contagiosa, fu una delle soubrette che resero grande la rivista e fu per anni la complice nella commedia dei grandi comici italiani.

Scompare anche l’ultima icona dello spettacolo legata a Totò: è infatti morta la soubrette Isa Barzizza, ultima vera stella della rivista la cui carriera, anche se breve per motivi personali, è rimasta nella memoria degli spettatori e degli amanti dello spettacolo.

Isa Barzizza, la carriera nata grazie a Erminio Macario

Isa Barzizza era stata scoperta da Erminio Macario, grandissimo attore piemontese e altra faccia, insieme a Totò, della medaglia dello spettacolo. La sua carriera inizia del teatro e nel varietà ma la combinazione esplosiva del suo fisico meraviglioso e della sua grande ironia ne fecero la spalla perfetta di Totò, con il quale girò grandi capolavori: tra questi Totò cerca pace, Un turco napoletano e Totò al giro d’Italia.

Si sposo con il regista Carlo Alberto Chiesa ma il loro matrimonio finì tragicamente quando l’uomo morì in un incidente stradale. A quel punto, rimasta sola e madre, Isa Barzizza rivolse la sua carriera al doppiaggio, diventandone direttrice. Tornò a recitare nei film negli anni ’90, quando fu chiamata da Gigi Proietti e Mario Monicelli per essere presente in alcune commedie.

La notizia della morte è stata data sui social dal parroco del suo paese, Palau: “Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau.

Alla figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze. Isa è stata protagonista dello spettacolo e del cinema, spalla leggiadra del grande Totò, figlia del musicista Pippo Barzizza”.