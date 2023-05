Daniele Dal Moro furioso con Oriana, cosa sta succedendo e come sta reagendo lei: parole al vetriolo

Gli Oriele sembra proprio siano diventati una favola del passato. La storia d’amore di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere davvero naufragata: quella che sembrava freddezza si è rivelata una lite che, nel corso delle ultime ore, è diventata ufficialmente pubblica.

Daniele Dal Moro, che ha sempre rivendicato il suo amore per la privacy, negli ultimi tempi si era sfogato sui social contro i fan troppo invadenti, soprattutto quelli che inviavano alla sua fidanzata tweet e massaggi finalizzati a mettere zizzania. Negli ultimi giorni i due avevano messo svariati Paesi tra di loro, ma Oriana era tornata a Verona per stare con Dal Moro.

Ha sorpreso tutti vederla ripartire alla volta di Milano solo due giorni dopo e sono sorte parecchie ipotesi riguardo alle lacrime sul suo volto. Era stata lei, in room su Twitter, a confermare la rottura: “Vi prego di non mandarmi video su Instagram, unica cosa che vi chiedo di cuore. Sapete che non dico niente, non faccio niente, unica cosa che vi chiedo. Basta nient’altro”.

Daniele Dal Moro contro Oriana: “Non te n’è mai fregato nulla”

Da quel momento è stata un’escalation di frecciatine, culminate nell’iroso commento di Dal Moro di oggi: “La verità è solo e soltanto che non te n’è mai fregato nulla.

E come ho detto molte volte….lo sapevo! Continua pure a pensare solo ed esclusivamente ai tuoi follower perché l’unica cosa di cui ti importa nella vita sono i social network. Comunque sia basta lasciamo perdere tutto.

Mi dispiace solo perché non starò bene per un persono che mi ha solo preso in giro. Troverò un modo per farmela passare. Meno male che eri innamorata Reina! Probabilmente solo su Mtmad”.

Lei, dal canto suo, deve aver preso benissimo le accuse: “Perché sono una vera donna non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è amica mia come sono andate veramente le cose. Quindi, gioca da solo”.