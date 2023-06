Michele Merlo, due anni fa la morte improvvisa: cosa accadde e di cosa ora è accusato il medico di famiglia

Sono trascorsi due anni dalla tragica e improvvisa scomparsa di Michele Merlo, il cantante che ha conquistato il pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove ha mostrato le sue doti canore e il suo carattere sempre gentile. Ripercorriamo insieme quanto accaduto.

Mike Bird e la morte prematura per leucemia fulminante

Michele Merlo, noto con il nome d’arte Mike Bird, aveva 28 anni ed era originario di Rosà, in provincia di Vicenza, vicino a Bassano del Grappa.

Nel 2017, aveva raggiunto la semifinale della trasmissione talent Amici di Maria De Filippi.

Purtroppo, Michele è stato colpito da una leucemia fulminante che gli ha causato un’emorragia cerebrale fatale.

Per qualche giorno, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ha subito un delicato intervento chirurgico.

Tuttavia, il 6 giugno 2021, il cantante è venuto a mancare, lasciando la sua famiglia e il mondo dello spettacolo sgomenti.

Numerose dimostrazioni di affetto e tributi in memoria di Mike sono giunte da colleghi e da personaggi di spicco, tra cui la stessa Maria De Filippi.

Le polemiche sulla morte di Mike Bird: poteva essere evitata?

Mike poteva essere salvato?

È su questa domanda che si sono concentrate le indagini che vedono, al momento, come imputato il medico di famiglia, accusato di non aver associato gli ematomi mostrati dal ragazzo alla possibilità di una leucemia in corso.

Recentemente i genitori del cantante hanno depositato presso la Procura di Vicenza una nuova memoria per sollecitare delle risposte.

Le iniziative per ricordare Michele Merlo

Nel frattempo, per mantenere vivo il ricordo di Mike Bird, sono state intraprese diverse iniziative.

È stata, infatti, pubblicata una canzone inedita, intitolata Brooklyn, scritta insieme al cantautore romano Gazzelle.

Il brano esplora temi come l’amore, la perdita e il cambiamento, trasformando per un momento Roma in New York e – in particolare il Ponte Sisto – nel Ponte di Brooklyn.

Un’altra iniziativa degna di nota è stata il contest per artisti emergenti chiamato “Credici Sempre”. Il concorso ha selezionato dieci artisti, cinque interpreti di cover di Merlo e cinque con brani originali. Il padre di Michele ha spiegato che la scelta è ricaduta su coloro che hanno emozionato di più con le loro interpretazioni delle cover.

Il vincitore di tale competizione sarà annunciato proprio oggi, 6 giugno.

Siamo certi che il ricordo di Mike continuerà a vivere attraverso iniziative culturali e artistiche, capaci di onorare il talento e l’arte di questo grande artista che ci ha lasciato troppo presto.