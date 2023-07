Il video della coppia che fa sesso in mezzo al pubblico al concerto di Vasco Rossi: le immagini

Per la serie "vorrei possederti sulla poltrona ad un concerto di Vasco": le immagini che stanno girando in queste ore lasciano attoniti.

Con le canzoni di Vasco chissà quante coppie sono nate, nel corso dei decenni: da Albachiara, a Una canzone per te, a Quanti anni hai, sono molti i testi trascinanti e sensuali che saranno sicuramente state galeotti per molti innamorati.

Farsi trascinare da Vasco Rossi che canta dal vivo dev’essere facile dunque, ma mai si poteva sospettare che qualcuno potesse farsi trascinare a tal punto da abbandonarsi a selvagge performance erotiche proprio in mezzo al concerto, attorniato da persone. Eppure, è successo davvero.

Lo scorso 28 giugno è stata Rewind a mietere due vittime: sulle note della canzone nota per il video di una bellissima Marjo Berasategui che balla senza freni, che ragazzi hanno cominciato a fare l’amore mentre si trovavano nel bel mezzo del concerto di Vasco a Salerno.

La sequenza video è stata catturata da una persona del pubblico che ha poi condiviso le immagini su Tik Tok: il video è rimasto sulla piattaforma per poche ore, in quanto è stato poi rimosso perché non rispettava le regole del social.

Nel frattempo, però, le immagini erano diventate di dominio pubblico. La data di Salerno era l’ultima del tour: il tour è stato un grandissimo successo: sono stati 11 appuntamenti per un totale di 450mila biglietti venduti.