Ainett Stephens striglia Pino Insegno, il video con lo sfogo per le dichiarazioni del conduttore

La Gatta Nera in carica ha fatto un video in cui ha spiegato cosa pensa della filosofia dietro alla scelta di non selezionarla nuovamente e dedicando parole forti a Pino Insegno.

Sono in molti ad esserci rimasti male per le parole che Pino Insegno, vecchio e nuovo conduttore de Il Mercante in Fiera, ha riservato ad Ainett Stephens quando ha spiegato al pubblico come mai la showgirl non sarebbe stata la gatta nera a settembre: “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni”.

Insomma, senza neanche girarci troppo intorno, Insegno ha detto: Ainett Stephens è diventata vecchia, non va più bene.

Dimenticando, peraltro, che gli anni sono passati per tutti.

La Gatta Nera tira fuori gli artigli: cosa ha detto Ainett Stephens

La Gatta Nera in carica, a quel punto, ha fatto un video in cui ha spiegato cosa pensa della filosofia dietro alla scelta di non selezionarla nuovamente: “Sono rimasta male per quello perché vedere oggi come oggi, persone che hanno età importante rimaste a questi antichi retaggi, è inammissibile. Vi dico una cosa: adesso che ho 40 anni mi sento meglio. I 40 sono più belli dei 30 e più belli dei 20, perché oggi ho una consapevolezza e quelle pochezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni, ora non mi preoccupano più.

La donna moderna non deve avere più paura di come si mostra, perché abbiamo le nostre idee, abbiamo il nostro benessere e non dobbiamo avere paura più dei maschietti. Siamo più “radianti”. Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai. Mi spiace se hai usato il termine sbagliato. Pretenderei delle scuse, come minimo. In bocca al lupo per la nuova Gatta Nera”.