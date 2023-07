Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sulla crisi Stefano De Martino-Belen Rodriguez, poi se ne pente

Alessia Marcuzzi ha smesso di rimanere in silenzio ed ha deciso di rispondere alle continue accuse che la vedono come la femme fatale della situazione -anche se poco dopo sembra essersene pentita…

Alessia Marcuzzi si trova in una posizione scomoda: mentre la coppia Belen Rodriguez–Stefano De Martino non si fa più vedere insieme e fa saltare via le fedi dalle dita, lei si ritrova ad essere accusata di essere proprio la zizzania che ha rovinato il raccolto.

Stefano De Martino e Belen si sono lasciati (di nuovo)?

Alessia Marcuzzi nel triangolo De Martino-Rodriguez: alla fine esplode e sbotta

Da pochi giorni si parla di presunta crisi tra Belen e Stefano: d’altronde è luglio inoltrato e non c’è estate che si possa definire tale senza che i De Martinez non si sciolgano come neve al sole.

E, come ogni anno, anche questo rispetta la tradizione e ci porta ad avere una tempesta di gossipari impazziti che controllano ogni movimento di fede, foto su Instagram e paparazzata.

Il gossip su Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi era nato già in passato, ai tempi di una precedente crisi con Belen. In quell’occasione tutti gli attori in scena avevano smentito ci fosse un flirt adulterino, ma la questione è stata nuovamente presa in esame quando i due (De Martino e Marcuzzi) sono stati visti seduti uno accanto all’altro ad un evento Mediaset.

Lei, da giorni, è bersagliata dai follower della coppia che chiedono spiegazioni, ed alla fine non ci ha più visto ed ha deciso di commentare con una risposta tagliente: “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film“. Purtroppo dopo un po’ il messaggio è sparito, perché la sua autrice ha deciso di cancellarlo.

Alessandro Rosica su Alessia Marcuzzi: “All’epoca la Marcuzzi…”

Il gossiparo Alessandro Rosica è intervenuto però sulla questione, dando una sua versione dei fatti: ”All’epoca ci fu un rottura tra Belen e Stefano dopo una scappatella, durata qualche mese, con Alessia Marcuzzi.

A seguito di questo, Stefano ha dovuto far pace e una donna come puo’ digerire questo tradimento? Belen lo perdonò. Lo buttò fuori di casa ma poi lo ha perdonato. E che fai? De Martino si è ripresentato con la Marcuzzi, sorrisi, abbracci, effusioni e ovviamente Belen si è arrabbiata. Chi non si arrabbierebbe? Stefano all’epoca ha dovuto chiudere con Alessia. All’epoca la Marcuzzi tradì suo marito.

Dopo il ritorno è anche vero che Belen e Stefano non sono mai tornati ufficialmente insieme…[…] Vi assicuro che Belen e Alessia Marcuzzi si odiano a morte, nonostante sia stati in molti a cercare di fargli fare pace”.