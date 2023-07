Chi è Elia Lorenzoni, il presunto nuovo compagno di Belèn Rodriguez che in realtà nasconde un segreto

Le vicende sentimentali di Belen Rodriguez appassionano molto, soprattutto in virtù dell’amore con molti ritorni di fiamma tra la showgirl sudamericana e l’ex ballerino Stefano De Martino, padre del figlio Santiago. Tra i due sembrava essere tornato il sereno in modo stabile fino all’estate 2023, quando il nome di Belen è stato associato a quello di Elio Lorenzoni a seguito di un’ulteriore crisi con il partner storico. Scopriamo di più sul misterioso uomo che sembra essere entrato nella vita di Belen.

Elio Lorenzoni: cosa si sa sulla possibile nuova fiamma di Belen Rodriguez?

Elio Lorenzoni è un imprenditore nel settore dei motori, originario di Bergamo con il quale la showgirl argentina è stata vista in grande confidenza in occasione della festa organizzata da Ignazio Moser, influencer figlio del famoso ciclista trentino che è legato a Cecilia Rodriguez.

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni arrivate dai testimoni diretti, che conoscono l’affascinante uomo misterioso di circa 40 anni, trapelate da fonti generalmente molto affidabili. Secondo queste persone vicine alla potenziale nuova coppia pare che il legame tra i due risalga già all’epoca della storia di Belen con Antonino Spinalbese, da cui è nata la figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez, Elio Lorenzoni e Stefano De Martino: è un vero triangolo o un piccolo intoppo?

Non è la prima volta che il nome di Belen viene associato a quello di un affascinante uomo dai colori mediterranei. Stando a quanto emerge da alcuni indizi importanti, sembra che questa volta la rottura con Stefano De Martino abbia un carattere definitivo. Tuttavia, non sono bastati altri legami, in alcuni casi anche seri, a tenere lontani i due in modo permanente. Non resta dunque che attendere per vedere gli sviluppi di questa intricata storia d’amore, per comprendere anche il ruolo effettivo di Elio Lorenzoni in tutta la vicenda.