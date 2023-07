Pierpaolo Pretelli in ospedale dopo un incidente: forte colpo in testa, le sue condizioni

Pierpaolo Pretelli ha vissuto momenti di panico mentre si trovava in campo, nel ruolo di portiere, per la partita del cuore organizzata per le vittime dell’alluvione in Romagna.

Momento di paura per Pierpaolo Pretelli, che durante la partita di beneficenza tenutasi a Rimini è stato colpito alla testa ed è stato portato in ospedale.

Pierpaolo Pretelli, colpo in testa dopo lo scontro con Moreno Morello

La scena è stata colta dalle telecamere: l’inviato di Striscia La Notizia Moreno Morello è arrivato in zona rete con la palla e Pretelli, nel tentativo di bloccarla, si è lanciato a terra. A quel punto però Morello è finito con il travolgere Pretelli, procurandogli una botta in testa molto forte.

Pretelli a quel punto è stato immediatamente portato in ospedale a Rimini, dove si è scoperto per fortuna che non si trattava di nulla di grave. In un post di Twitter lo stesso Pierpaolo Pretelli ha scritto: “Tranquilli, è stata solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare 😀 Dal pronto soccorso di Rimini è tutto…a voi la linea”.

Anche la fidanzata Giulia Salemi si è palesata sotto il post ed ha commentato: “Cucciolino” sotto l’immagine del fidanzato.

I due, dopo un difficile periodo di crisi appena passato, ora sembra stiano insieme e vivano un momento di grande felicità.

Giulia Salemi aveva anche annunciato la crisi durante una puntata serale de Il Grande Fratello vip, proprio intorno a San Valentino, dopo essere stata spronata da Alfonso Signorini a raccontare quali programmi romantici avesse in serbo per la festa degli innamorati.