Federica Pellegrini rompe il silenzio sulle voci di gravidanza: le sue parole lasciano senza fiato

Federica Pellegrini, ormai ritiratasi dall’attività agonistica, si sta godendo momenti di relax e quotidianità con il marito Matteo Giunta. Le foto dei due al mare hanno fatto esplodere il gossip: Chi ha dedicato alla Divina la copertina, dichiarando con trombe e stendardi che la campionessa di nuoto sarebbe incinta. A dimostrazione della gravidanza ci sarebbe un pronunciato pancino. Il tam tam è stato immediato e non è mancata una dichiarazione ufficiale della Pellegrini, che non era però quella che tutti si aspettavano.

Tranquilla in riva al mare, in compagnia di Matteo Giunta ed ospite del Presidente del Coni Giovanni Malagò, Federica Pellegrini si gode una fase del tutto nuova della sua vita: quella della tranquillità, della quotidianità coniugale e dei rapporti sociali. Con un bel bikini nero torchiato, la Divina sfoggia il fisico statuario a cui siamo abituati, con una differenza: impossibile non notare un ventre più teso e pronunciato ed un seno più florido che si sono tradotti, nel mondo di Alfonso Signorini si sono tramutati in un outing a piena pagina.

Federica Pellegrini smentisce le voci sulla gravidanza con parole durissime

A La Repubblica Federica Pellegrini ha però ribattuto duramente alle voci di gravidanza che sono esplose in questi giorni: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”.

Ci sarebbe solo un normale appesantimento dietro al cambiamento fisico di Federica Pellegrini, dunque?

Quel che è certo è che lei aveva considerato l’idea di una gravidanza dopo lo stop alle gare ed il matrimonio con Giunta. Di figli però non ne sarebbero ancora arrivati. Pellegrini dal canto suo aveva già spiegato in passato di soffrire il gossip sui futuri figli in un’intervista con Fabio Fazio:”Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua.

E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita… Se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”.