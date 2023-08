Stefano De Martino, grandissimo scoop sull’ex di Belen Rodriguez: grandissima gioia per il conduttore

Stefano De Martino è pronto per una nuova avventura che lo vede debuttare in un ruolo per lui inedito. Dalla prossima stagione in Rai, precisamente su Rai 2, il conduttore ed ex ballerino sarà la voce narrante de Il Collegio, che arriva alla sua ottava edizione.

Si tratta di una bellissima notizia che arriva in un momento complicato dal punto di vista privato, con l’ennesima rottura di coppia con Belen Rodriguez.

Prima di lui, il grande Nino frassica era stato la voce riconoscibilissima e tipica de Il Collegio.

Stefano De Martino voce narrante de Il Collegio: cosa accadrà

Il docureality quest’anno sarà ambientato ne 2001, anno che Stefano De Martino ha vissuto come preadolescente, avendo infatti 12 anni -esattamente come i partecipanti del programma.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, cosa sta succedendo

Stefano De Martino ha vissuto un momento un po’ difficile, ultimamente: dopo alcuni momenti di fedi scomparse che avevano lasciato i fan basiti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano non essere più una coppia.

Lei, in particolare, sembra essere andata oltre questo amore che sembra non essere superabile ma al contempo emotivamente sostenibile e sembra vivere un momento di passionale frequentazione con Elio Lorenzoni, un imprenditore bresciano.

Chi è Elio Lorenzoni, nuovo fidanzato di Belen Rodriguez