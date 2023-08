Grande Fratello, scelti i nomi dei concorrenti Vip: cosa succede adesso e come sono stati selezionati

Pare che siano già stati scelti, ad ogni modo, tutti i Vip che nella nuova edizione parteciperanno al programma: ecco in che modo Alfonso Signorini ha deciso di gestire il reality seguendo le nuove direttive berlusconiane.

La pulizia anti-trash che ha investito il Grande Fratello ha portato ad una versione del reality che unirà la versione Vip, ovvero quella con perfetti sconosciuti come concorrenti, a quella Vip, ovvero quella con perfetti sconosciuti come concorrenti ma con un profilo Instagram.

Grande Fratello, cosa si sa della nuova edizione del reality

Al timone del programma ci sarà ancora Alfonso Signorini (unico fattore invariato rispetto alle vecchie edizioni).

Fanpage è riuscito ad avere qualche indiscrezione sul modo in cui sono stati scelti i concorrenti Vip: ciò che si sa è che è stato eliminato qualsiasi concorrente che avesse un background da influencer o starlettine provenienti da altri reality. Non troveremo neanche fratelli di, sorelle di o figli di. Una nota di Mediaset dice che: “Per la prima volta non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale. Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo”.

Altre regole ferree sono circolate, ma non sono state confermate -come quella che dichiarerebbe guerra ai fandom e che vuole i concorrenti indirettamente vittime, nel caso, dei comportamenti tossici dei fandom che lo sostengono.

Cesara Buonamici, cosa farà al GF e cosa pensa del suo nuovo ruolo

Non si hanno ancora nomi, ma c’è da scommettere che spunteranno presto. Per quanto riguarda i concorrenti Vip, i casting sono ormai aperti da un pezzo ed è possibile candidarsi anche attraverso l’invio di video selfie che raccontano del candidato.

Ora, secondo quanto riporta Fanpage, si sarebbe passati ad una seconda fase di selezione che prevede un colloquio conoscitivo di persona a Roma.