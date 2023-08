Ilary Blasi, è crisi con Bastian Muller? Le foto pubblicate da lei rispondono al gossip del momento

La mancanza di foto recenti di Ilary Blasi ed il fidanzato Bastian Muller hanno fatto emergere nuovi sospetti di crisi: Ilary blasi sfortunata in amore? È proprio lei a spiegare come vanno le cose.

Nel mondo dei social basta un periodo senza foto romantiche sul profilo di qualcuno perché questo qualcuno venga considerato automaticamente single. È il caso di Ilary Blasi che, terminata la lunga relazione coniugale con Francesco Totti, ha cominciato ad uscire con l’affascinante Bastian. Le foto dei due insieme però latitavano da un po’, ed ecco dunque che sono cominciati a fioccare i sospetti di una nuova rottura.

I sospetti di una crisi sentimentale tra la conduttrice ed il fidanzato Bastian sono state messe a tacere: a quanto pare la bionda di Mediaset si trova al momento a Cortina d’Ampezzo proprio con il fidanzato e con lei c’è anche l’amica e collega Francesca Fagnani, conduttrice di Belve.

Le due sono state fotografate al Ristorante al Camin. Possibile che le due stiano preparando una nuova intervista insieme: non sarebbe la prima volta e, per giunta, la precedente intervista aveva scatenato polemiche postume in quanto durante la stessa la Blasi aveva smentito una crisi con il marito Francesco Totti -che poi si è rivelata vera.

Con Bastian Muller invece si è fatta fotografare durante una divertente gita in bici che ha fatto con il compagno sui monti intorno a Cortina d’Ampezzo. I due sono apparsi molto affiatati e assolutamente non in crisi: è anche vero che Ilary Blasi finora ha mantenuto il massimo riserbo sia su Bastian che sul divorzio e non si è mai lasciata andare a dichiarazioni che potessero metterla nella posizione di essere criticata.

