Stefano De Martino, spunta una donna misteriosa: ecco chi sarebbe la ragazza con lui in barca, il video

Che ormai la coppia Belen-De Martino non esista più è cosa nota (anche se con i due non è mai detta l’ultima parola) e mentre lei si fa vedere sempre più spesso con il bresciano Elio Lorenzoni, Stefano De Martino è da sempre molto più attento a tenere riservate le sue avventure amorose.

Questa volta però potrebbe aver commesso un passo falso: una voce udita in un video potrebbe svelare una misteriosa presenza nella sua vita.

Stefano De Martino e il video con la frase “misteriosa”

Stefano De Martino è di stanza napoletana per la maggior parte del tempo in cui non è impegnato a lavorare a Milano e tra le sue attività estive preferite c’è la barca e le gite che fa su di essa.

L’ultima è finita proprio sui social, con un video romantico e rilassante sulle note di Sfiorivano le Viole di Rino Gaetano. La barca è al largo della costa campana e, nel silenzio dell’ambiente e tra il cullare delle onde, si sente una voce di donna: “Dimmi amore”, dice, e non si sa di chi si tratti.

Elio Lorenzoni, chi è il presunto nuovo compagno di Belèn Rodriguez

Stefano De Martino, chi è la misteriosa ragazza con lui in barca

Secondo alcuni gossip c’è anche un possibile nome: la donna misteriosa potrebbe essere Beatrice Vendramin.

Lo avrebbe suggerito Fabrizio Corona sul suo canale telegram, e lo ha riportato Il Fatto Quotidiano: “Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna.

Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer, attrice (ex Disney), modella e testimonial di brand. Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso”.