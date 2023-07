Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, spuntano le foto che confermano tutto: è bacio per la conduttrice e vip

Da settimane si parla della crisi ormai palese tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez e di come ci potrebbe essere un terzo incomodo tra le cause dell’allontanamento.

Ed infine giunsero le foto a confermare che forse, questa volta, la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non la superiamo. C’è da parlare alla prima persona plurale perché la vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre stata questione di Stato, o almeno così pare per come viene trattata a livello nazionale.

Belen e Stefano, è crisi: via la fede dal dito del conduttore

Elio lorenzoni e Belen Rodriguez, spunta il bacio

Da settimane si parla della crisi ormai palese tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez e di come ci potrebbe essere un terzo incomodo tra le cause dell’allontanamento. Adesso quel terzo incomodo ha un nome ed un cognome: si tratta di Elio Lorenzoni, classe 1989, imprenditore bresciano che da anni conosce Belen Rodriguez.

Pare peraltro che un primo avvicinamento tra i due ci fosse stato già all’epoca della relazione con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, la figlia di 2 anni di Belen Rodriguez. Su quanto sia reale l’avvicinamento tra i due arriva oggi il settimanale Chi che ha pubblicato delle immagini di riunione di famiglia -presenti entrambi i figli della Rodriguez- in cui si vede anche Lorenzoni, con il quale poi Belen si allontana in macchina in compagnia della sola figlia Luna Marì.

Chi è Elio Lorenzoni, la nuova -o vecchia?- fiamma di Belen Rodriguez

I due nelle immagini appaiono molto affiatati, al punto che si vede anche un bacio. A quanto pare, se da una parte un vaso rotto si può rimettere insieme, è pur vero che troppe rotture rovinano la struttura del vaso in maniera definitiva. Non aiuta che anche dalla parte di De Martino si parli ora di un flirt -già avuto in precedenza, secondo alcuni- con la conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha comunque smentito a gran voce.

Vedi le immagini: