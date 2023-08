Uomini e Donne, addio a due volti storici del programma: Piersilvio li vuole fuori, le indiscrezioni

Anche Uomini e Donne potrebbe essere investito dall’ascia del conservatorismo à la Berlusconi junior. Il programma di Maria De Filippi manterrà la sua natura ma ultimamente il trash anche nel mondo dei tronisti e delle tronista aveva raggiunto eccessi inaccettabili per il nuovo corso, soprattutto per quanto riguarda il trono over.

Due nomi storici del programma potrebbero essere infatti allontanati, anche se nessuno ci voleva credere perché si tratta di persone fidate di Queen Mary, e la regina difficilmente scende a compromessi e rinunce quando si tratta dei suoi programmi.

Uomini e Donne dice addio a due protagonisti del trono over: spettatori in crisi

Quando si è saputo che Tina Cipollari a settembre sarebbe tornata a Uomini e Donne si è supposto che Maria De Filippi avesse messo dei paletti: va bene fare pulizia del trash, ma i miei volti non si toccano. Invece, adesso, si scopre da indiscrezioni che due grandi nomi potrebbero saltare. Si tratta di due grandi protagonisti del trono over: Riccardo Guarnieri ed Armando Incarnato. Grandi volti andati e ritornati, perennemente fidanzati ed altrettanto spesso mollati, sembra abbiano sviluppato una sindrome da attaccamento alla poltrona e pur di rimanere nel programma li abbiamo visti percorrere ogni strada possibile.

Riccardo Guarnieri non ha mollato l’osso con Ida Platano neanche dopo liti mostruose, epiteti impronunziabili reciprocamente affibbiati ed il fidanzamento di lei con Alessandro Vicinanza. Armando Incarnato è forse una delle figure più sbeffeggiate dai gossipari e a quanto pare potremmo non vedere neanche lui. Gli spettatori non sanno ancora decidersi sul se essere dispiaciuti o sollevati per questa scelta editoriale.

Se troveremo di nuovo qualcuno, invece, è Tina Cipollari che qualche settimana fa ha voluto chiarire di non mollare la poltrona -letteralmente.

In un post Instagram ha anche stretto l’occhio a Piersilvio: “Buongiorno a tutti, stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto: ‘Tina troppo trash’, ‘Pier Silvio caccia Tina’ o ‘Tina fuori da Uomini e Donne’ e ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’, volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute. E vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate.

Guai a chi parla, specialmente a sproposito”. Poi, nel tentativo di confermare l’assenza di richiami da parte dei piani alti di Mediaset e la continua fiducia di Cologno Monzese nei suoi confronti, ha concluso: “Buon estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio”.