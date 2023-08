Nuota nel mare agitato e annega: morto il padre di Gian Maria Sainato, influencer e naufrago de L’Isola dei Famosi

Andrea Sainato, il padre dell’influencer e fresco concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, è morto annegando tragicamente nelle acque della spiaggia di Sapri.

Il dramma è avvenuto nel corso della mattinata quando l’uomo, nonostante le condizioni agitate del mare, si è tuffato per fare un bagno.

Andrea Sainato aveva 59 anni ed era molto conosciuto a Sapri per via della sua attività di barbiere, nonché per via della fama del figlio Gian Maria, che proprio quest’anno è stato uno dei concorrenti di maggiore successo de L’Isola dei Famosi.

Nella mattinata di oggi l’uomo si trovava in spiaggia quando ha deciso di tuffarsi in acqua: una decisione rischiosa, considerate le condizioni pessime del mare che si mostrava molto agitato.

A quanto pare i presenti si sono accorti della tragedia solo quando un bagnante ha notato il corpo dell’uomo inerme in acqua ed ha chiamato aiuto: il corpo di Sainato è stato recuperato ed è stato fatto un tentativo di rianimarlo, ma è apparso chiaro dopo pochissimo tempo che l’uomo era già morto.

Non è chiaro cosa sia successo in acqua: le correnti forti potrebbero aver sopraffatto l’uomo che, rimasto privo di forze, potrebbe non essere riuscito a rimanere a galla, ma è anche possibile che sia rimasto vittima di un malore. La salma dell’uomo è stata messa sotto sequestro e potrebbe esserci un maggiore approfondimento da parte degli inquirenti, ma per ora si esclude il ricorso ad esami autoptici.

Chi è Gian Maria Sainato: carriera e vita privata del modello e influencer

Gian Maria Sainato, originario di Sapri, ha 28 anni ed ha raggiunto la notorietà attraverso la sua attività di modello e successivamente di influencer.

La sua prima apparizione televisiva risale però al 2016, quando partecipò al programma Riccanza: successivamente è comparso come opinionista in diversi programmi di Barbara D’Urso, fino ad apparire quest’anno all’Isola dei Famosi.

Nel suo passato sentimentale affiora la relazione con l’ex fidanzata Martina, ma ultimamente è stato alimentato il gossip relativo ad una sua ipotetica omosessualità: lui ha risposto dicendo che non ha intenzione né può dare risposte definite sul suo orientamento sessuale, e di aver avuto relazioni sia con donne che con uomini.