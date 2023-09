I Maneskin portano a casa un’altra vittoria. Il brano “The loneliest” vince il titolo di Best Rock agli Mtv Vma. Subito dopo il gruppo rock ha cantato il suo ultimo successo “Honey (are u coming?)”. Durante l’esibizione, molto elettrizzante, Taylor Swift non si è trattenuta e ha fatto un gesto plateale tutto dedicato al cantante […]

I Maneskin portano a casa un’altra vittoria. Il brano “The loneliest” vince il titolo di Best Rock agli Mtv Vma. Subito dopo il gruppo rock ha cantato il suo ultimo successo “Honey (are u coming?)”. Durante l’esibizione, molto elettrizzante, Taylor Swift non si è trattenuta e ha fatto un gesto plateale tutto dedicato al cantante Damiano.

Maneskin vincono gli Mtv Vma, durante l’esibizione il bacio di Taylor Swift

La famosa rock band italiana è volata fino al Prudential Center di Newark, nel New Jersey per portare a casa una nuova vittoria nella serata di ieri, martedì 12 settembre 2023. I Maneskin hanno vinto il premio Best rock per il brano “The loneliest”.

La band aveva vinto anche nel 2022 per la categoria miglior video alternativo grazie a “I Wanna be your slave”. Si tratta di successi da record visto che sono i secondi in assoluto a vincere entrambe le categorie, dopo i Green Day.

🎥| @TaylorSwift13 blowing a kiss to Maneskin's Damiano pic.twitter.com/1WQuJ7nc1i — The Swift Society (@TheSwiftSociety) September 13, 2023

Dopo l’annuncio della vittoria, i Maneskin si sono esibiti portando sul palco il loro ultimo successo, “Honey (are u coming?)”. Durante l’esibizione Taylor Swift ha mandato un bacio plateale al frontman Damiano, come si vede nel video condiviso qui sopra.