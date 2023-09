Tragedia a Torino, la disperazione del pilota: “Non ho visto…”

“Non ho visto quella macchina”. Queste sono state le parole affrante del maggiore Oscar Del Dò, pilota esperto del Pony 4 delle Frecce Tricolori, dopo il terribile incidente accaduto ieri nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle. Il pilota, sotto choc, si è detto sconvolto e affranto per la tragedia che ha strappato la vita a una […]

“Non ho visto quella macchina”. Queste sono state le parole affrante del maggiore Oscar Del Dò, pilota esperto del Pony 4 delle Frecce Tricolori, dopo il terribile incidente accaduto ieri nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle. Il pilota, sotto choc, si è detto sconvolto e affranto per la tragedia che ha strappato la vita a una bambina di cinque anni e ha gravemente ferito i suoi familiari.

La tragedia ha avuto luogo poco prima delle 16.30. Del Dò stava effettuando un giro di prova in vista di un evento per il centenario dell’Aeronautica Militare quando il suo aereo ha subito un “Bird strike”, urtando uno stormo di uccelli e perdendo potenza.

Tentando di evitare l’impatto al suolo, Del Dò ha attivato il dispositivo di espulsione, lanciandosi in paracadute poco prima che l’aereo precipitasse. Ma, la tragedia si è compiuta quando l’aereo è esploso vicino a una macchina sulla strada adiacente, con a bordo una famiglia diretta a casa.

Laura Origliasso, la bambina di cinque anni, è morta sul colpo. I suoi genitori, Veronica e Paolo, hanno tentato di salvarla, subendo ustioni gravi. Anche il fratellino di dodici anni ha riportato ferite. Tutti sono ora ricoverati in ospedale, in attesa di ulteriori cure e supporto psicologico.

L’indagine è attualmente in corso e la procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione, ha aperto un fascicolo per disastro aereo e omicidio colposo. Nel frattempo, le operazioni di bonifica sono state avviate in vista dell’air-show programmato.

I sentimenti di angoscia e dolore sono palpabili sia nel pilota che nella comunità. Dalle parole dello stesso Del Dò: “Quando con il paracadute ho toccato terra ho visto un incendio. Sono corso verso il fuoco, ma un uomo mi ha fermato e mi ha detto: “Hai ucciso una bambina”. Da quel momento non riesco a darmi pace”.

In questo momento di lutto e sconcerto, il pensiero va a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tragedia.

Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli emergeranno nei prossimi giorni.