La donna, 75 anni, stava camminando quando il mezzo l'ha travolta e lei è rimasta agganciata, per poi essere trascinata per svariati metri

Una donna di 75 anni è rimasta uccisa stamattina a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto un mezzo dell’ansa, azienda di raccolta dei rifiuti urbani.

Questa mattina in via Trasimeno, nel quartiere Adriano un mezzo dell’Amsa ha travolto una donna di 75 anni che stava camminando: la vittima è rimasta agganciata al mezzo ed è stata trascinata per diversi metri. È stata trovata in arresto cardiocircolatorio ed è stata portata all’ospedale San Raffaele in codice rosso, ma non ce l’ha fatta. Sul posto ora si trovano gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi.

Milano, ciclista investita da un autobus: gamba schiacciata sotto una ruota

Milano, scia di sangue: dal 13enne investito alla ciclista con la gamba schiacciata da un autobus

Si tratta dell’ultima vittima di una scia di sangue che ha sconvolto Milano nelle ultime ore: nella giornata di ieri all’alba il giovane Vassil Facchetti è stato investito ed ucciso da un’auto: il guidatore non ha prestato soccorso ed è fuggito, per poi costituirsi.

Un’altra donna, che viaggiava in bici, è stata travolta da un’autobus che con una ruota le ha schiacciato una gamba: la donna ora si troverebbe in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.