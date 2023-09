È infine stato raggiunto da un avviso di garanzia Oscar Del Dò, il pilota della freccia tricolore che nella giornata di sabato si è schiantato in zona San Francesco al campo uccidendo una bambina, Laura Origliasso, e ferendo il fratellino ed i genitori della piccola, ora sotto shock.

Poche ore fa era stato diffuso dai media un audio girato nelle chat dei militari in cui si dichiarava che prima del decollo era stato segnalato un rischio alto di brio strike ai piloti, che si erano comunque messi in volo. L’avviso di garanzia, come spiega un comunicato Ansa, servirebbe in questo momento a permettere l’avvio di procedure di indagine.

Al momento il pilota è indagato per disastro e omicidio in forma colposa. Del Dò, al quale al momento è stato affidato un avvocato d’ufficio, potrebbe in seguito essere assistito da un legale dell’Avvocatura dello Stato.

Schianto Freccia, l’audio che gira nelle chat dei militari: “Il bird strike alert era elevato, ha preso un sacco di uccelli”

I Pm non hanno messo agli atti l’audio diffuso, ecco perché

Al momento comunque, come riporta Il Fatto Quotidiano, non ci sarebbero agli atti audio relativi al rischio di Bird strike: “Stiamo procedendo all’acquisizione di tutti i dati tecnici – conferma la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione – per cercare di ricostruire nei dettagli quando accaduto.

È un audio (quello diffuso dai media, ndr) che non è agli atti perché non sappiamo chi è l’autore e nemmeno se è autentico”.

Nell’audio si sente un resoconto che supporterebbe la tesi per cui non sarebbe stato considerato un allarme: “In decollo ha fatto un Bird strike bruttissimo, ha preso un sacco di uccelli, gli avevano dato un Bird status che era più che moderate, severe, son decollati con tutti quegli uccelli lì, un disastro“.