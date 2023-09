Matteo Piantedosi e Matteo Salvini potrebbero essere ufficialmente ai ferri corti. Il ministro dell’interno ha infatti compiuto un’azione decisamente forte smentendo pubblicamente quanto detto dal leader della Lega rispetto alla teoria complottasti secondo la quale gli sbarchi verrebbero pianificati al fine di mettere in difficoltà il governo italiano.

Lungi dal dare del bugiardo al suo omonimo, Matteo Piantedosi è finito per chiarire quanto le parole di Matteo Salvini non siano suffragate da prove. Come riporta Fanpage, Piantedosi prende le distanze: “Non ho la prova tangibile ma sono solito fare affermazioni solo se sono suffragate da elementi di prova.

Adesso, non so perché il ministro Salvini l’abbia detto ma certo in un giorno c’è stata una tale concentrazione di arrivi di barchini, che noi sappiamo essere partiti dall’area di Sfax, che è difficile immaginare che non ci sia stata la possibilità di controllare un’area ben precisa con seimila persone in spiaggia e oltre 200 barchini pronti a partire”.

Ansa, Piantedosi parla degli sbarchi e smentisce Salvini

Anche Ansa aveva riportato le sue parole dette nel corso di un intervento a Rai Radio 1: “Una regia dietro gli sbarchi? Io non ho prove, se Salvini lo ha detto le sue supposizioni avranno sicuramente qualche fondamento.

Lui da leader politico può dirlo, io da ministro dell’Interno deve avere prove concrete”.

Come a dire, lui può esagerare ma io ho un ruolo istituzionale e devo fare affermazioni serie.

All’interno della Lega, ovviamente, occorre prendere le parti e se da una parte c’è chi è dalla parte di Salvini (come il Vice-Sindaco di Lampedusa Attilio Lucia) ci sono personalità, come Riccardo Molinari che difende l’operato di Piantedosi: “Il Ministro piantedosi è stato indicato dalla lega e siamo pienamente soddisfatti del suo operato- aveva dichiarato ad Omnibus– poi che Salvini inizialmente avesse intenzione di andare a fare il ministro degli interni, tutti quanti lo sappiamo”.