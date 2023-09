Terremoto, nuove scosse in Toscana: è panico, le zone colpite

Le ultime scosse non avrebbero portato danni a edifici né avrebbero procurato feriti. In seguito alle verifiche sono però state segnalate come inagibili altre abitazioni

Si torna a tremare in centro Italia: tra le prime ore di oggi e le 5.24 di stamattina sono state registrate alcune scosse di assestamento di magnitudo superiori a 2, e già erano avvenuti episodi sismici nella tarda serata di ieri: in tutto si parla di 11 scosse di assestamento di lieve entità.

Fortunatamente, le ultime scosse non avrebbero portato danni a edifici né avrebbero procurato feriti. In seguito alle verifiche sono però state segnalate come inagibili altre abitazioni e ci sono stati di conseguenza nuovi sfollati: i vigili del fuoco ad ogni modo non si fermano.

Terremoto in zona Firenze, paura nella notte: i danni

Il Sindaco: “Siamo tesi, le scosse sono riprese”

Continuano i provvedimenti cautelativi per le scuole: anche oggi gli studenti nell’area di Marradi non andranno a scuola. Ansa ha riportato le parole, pubblicate su Facebook, del comune di Marradi: “Visto l’andamento dello sciame sismico di questa notte in via precauzionale si predispone nuovamente la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Marradi per la giornata di oggi mercoledì 20 settembre.

Non sono ottimiste neanche le parole, sempre riportate da Ansa, di Piero Moschetti, sindaco di Palazzuolo sul Senio, dopo che gli sfollati sono aumentati e 45 persone si sono ritrovate a dormire nella palestra: “Siamo veramente tesi.

Le scosse sono riprese con una certa intensità. E stanotte più gente ha dormito fuori di casa”.