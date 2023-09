Il boss Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila, è in coma irreversibile. Da quanto ha riportato l’Ansa, i medici hanno optato per la sospensione dell’alimentazione. Il capomafia è stato arrestato il 16 gennaio scorso nella clinica privata “La Maddalena”, a Palermo, dove si era recato sotto falso nome per sottoporsi alla chemioterapia. […]