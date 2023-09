Una donna di 48 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Civico di Palermo. Il marito la scorsa notte...

Una donna di 48 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Il marito la scorsa notte le ha gettato del liquido infiammabile sul corpo e le ha dato fuoco. Il fatto si è svolto nella notte a Pantelleria, dove al culmine di una lite furibonda, l’uomo ha acceso le fiamme sul corpo della moglie. La donna è stata trasportata con l’elisoccorso: presenta ustioni del 70% sul corpo. Anche il marito è rimasto ustionato, a causa del ritorno di fiamma e rischia di restare cieco. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani.

2023, Annus Horribilis

Relativamente al periodo 1 gennaio – 17 settembre 2023 sono stati registrati 236 omicidi, con 80 vittime donne, di cui 65 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 41 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, è scritto nel report, si registra un incremento del numero degli eventi, che da 221 arrivano a 236 (+7%), mentre diminuisce il numero delle vittime di genere femminile, che da 81 diventano 80 (-1%).

Consiglio d’Europa: “Dati italiani allarmanti”

È stato il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (che non è da intendersi come un’istituzione dell’Unione europea) a notare “con preoccupazione” che i dati forniti da Roma “mostrano una persistente alta percentuale di procedimenti per violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo di violazione degli stessi”.

L’inquietudine, è espressa nella decisione che l’esecutivo dell’organizzazione ha preso dopo aver esaminato le misure prese dall’Italia per risolvere i problemi che hanno condotto la Corte europea dei diritti umani a condannare più volte l’Italia a causa della “risposta inefficace” alle denunce.

