Incidente domestico per Sophia Loren nella sua abitazione di Ginevra. L’attrice, 89 anni compiuti quattro giorni fa, il 20 settembre, è caduta riportando diverse fratture all’anca. Subito ricoverata, è stata sottoposta a un intervento, andato fortunatamente a buon fine.

Come sta ora l’attrice

Dai suoi profili social è arrivato un breve aggiornamento sullo stato di salute della diva: “Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi”.

Al momento la donna, che ha compiuto da poco 89 anni, è ricoverata in una clinica di Ginevra, dove dovrebbe rimanere ancora per alcuni giorni. Dopo l’arrivo in ospedale, è stata sottoposta a diversi accertamenti ortopedici. Accertamenti che hanno evidenziato diverse fratture a livello dell’anca e per questo è stato deciso un intervento immediato. Secondo quanto si apprende, l’operazione è andata bene e ora la diva dovrà seguire un programma di riabilitazione.

La riabilitazione

Lo staff del Sophia Loren Restaurant, la catena inaugurata nel 2021, ha fatto sapere tramite i social che l’attrice: “Dovrà osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione.

Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie l’occasione per augurarle una prontissima guarigione”.

Impegni futuri

L’agenda dei suoi impegni ha subito però una battuta d’arresto. Sophia aveva in programma di partecipare all’inaugurazione del quarto locale a Bari e l’evento era previsto per domani, 26 settembre. Alla serata al quale erano attesi tantissimi fan, la Loren avrebbe ricevuto la cittadinanza onoraria dall’amministrazione locale. L’inaugurazione è stata però rimandata a data da destinarsi, in attesa della sua completa ripresa.

