Finito l’esilio londinese, ecco dove vado a lavorare. L’annuncio di Barbara D’Urso

Quando potremo di nuovo vedere Barbara D’urso in tv? Non appena iniziata la nuova edizione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino, la popolare conduttrice era volata a Londra con un solo scopo: imparare l’inglese. Ora però, Barbara sembra aver riacceso i riflettori su di sé, pubblicando una serie di storie su Instagram in cui ha svelato dei piccoli particolari in merito al suo ritorno televisivo.

L’addio che l’aveva fatta tanto soffrire

La donna, dopo aver lasciato con un po’ d’amaro in bocca la conduzione di Pomeriggio Cinque, aveva deciso di allontanarsi da tutto e tutti.

Così ha incominciato a documentare dettagliatamente il suo soggiorno londinese. Nel frattempo in Italia, Myrta Merlino, ha incontrato le prime difficoltà nel dover sostituire la regina del pomeriggio targato Mediaset. Dopo il buon avvio, è stato registrato un calo di pubblico dovuto principalmente, si pensa, a La Vita in Diretta di Alberto Matano.

Il teatro e poi…

“Ed a proposito. Quando tornerò in Italia…cominciamo così! E non solo”. Sono queste le parole contenute in una delle storie Instagram di Barbara D’Urso. Ha spiegato ai suoi fan infatti, che dal 3 novembre riprenderà il tour a teatro dello spettacolo di cui è protagonista,“Taxi a 2 piazze“, con prima tappa Torino.

Al momento gli indizi sul suo ritorno sul piccolo schermo sono pochissimi e molto frammentari. L’unica cosa certa è che fino a gennaio Barbara è vincolata da un contratto in esclusiva con Mediaset.

Striscia la Notizia

Nel frattempo, Antonio Ricci ha raccontato di averla contattata in privato per offrirle di condurre il tg satirico. Lei però sembra aver rifiutato l’allettante offerta a causa di alcune questioni legali. “Ma da gennaio vuoterà il sacco”, ha confidato Ricci.

Anche se non ha rivelato dove e quando Barbara D’Urso torna in tv. Tutti i fan sono in fervente attesa.

