È morto a 90 anni David McCallum, attore hollywoodiano noto per aver interpretato per 20 anni il ruolo di “Ducky“, il medico legale dal carattere difficile che esaminava i casi di pgni puntata della serie. The Independent ha riportato le amorevoli parole della sua famiglia e di coloro che hanno lavorato per decenni con lui e sono stati toccati dalla personalità dell’attore, che era capace di conquistare le persone che gli stavano intorno con un talento peculiare.

Peter McCallum, comunicato in onore del padre

Sono molto commoventi le parole del figlio Peter, che ha spiegato come il padre sia morto per cause naturali ed ha voluto pubblicare un comunicato di grande elogio: “Era il più gentile, grandioso, più paziente e amorevole padre.

Ha sempre messo la famiglia al primo posto prima di se stesso. Non vedeva l’ora di avere ogni possibilità di stare con i suoi nipoti, e aveva un legame unico con ognuno di loro. Lui ed il suo nipote più piccolo, Whit, 9, venivano spesso trovati in un angolo della stanza alle feste di famiglia, mentre avevano profonde conversazioni filosofiche. Era un vero uomo del Rinascimento – era affascinato dalla scienza e dalla cultura e voleva che le sue passioni diventassero conoscenza.

Per esempio, era capace di condurre un’orchestra sinfonica e, se serviva, avrebbe potuto pratiche un’autopsia, grazie ai suoi studi decennali per il suo ruolo in NCIS.

McCallum, le parole di dolore della moglie

Commoventi le parole riguardanti la moglie di McCallum: “Al ritorno dall’ospedale al loro appartamento, ho chiesto a mia madre se stesse bene prima che andasse a dormire. La sua risposta è stata semplicemente “Sì, ma desideravo che avessimo la possibilità di invecchiare insieme”.

Lei ha 79 anni, lui ne aveva appena compiuti 90.

L’onestà della sua emozione mostra quanto la loro bella relazione e la loro quotidianità fossero passionali e come in qualche modo, anche a 90 anni, papà non fosse diventato vecchio”.

In NCIS David McCallum ha recitato il ruolo di Donald “Duky” Mallard per 20 anni, ed è stato il personaggio più longevo: McCallum ha interpretato il complesso ruolo del medico legale con grande passione e i due produttori esecutivi di NCIS, Steven D Binder e David North, hanno dichiarato: “Se i suoi fan l’hanno amato, coloro che hanno lavorato con lui fianco a fianco lo hanno amato ancora di più.