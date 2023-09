I pm della Procura di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati, Aurelio De Laurentiis per l'accusa di falso in bilancio.

Pesante accusa pervenuta dalla Procura di Roma nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. I pm l’hanno iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di falso in bilancio. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020.

Antefatto

Osimhen è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2020 per oltre 71 milioni di euro, 50 dei quali pagati cash ai francesi del Lille. L’attaccante nigeriano arrivò per 71 milioni e 250mila euro, ma il Napoli ne pagò direttamente solo 50 valutando 21,25 milioni i cartellini di Karnezis e tre giovani calciatori di cui poi si sono perse le tracce nel calcio di alto livello (Liguori, Manzi e Palmieri).

Le indagini

La valutazione dei tre ragazzi è quella su cui stanno cercando di fare chiarezza i pm Piscitelli e De Falco, parlando di una “operazione in parte oggettivamente inesistente di 21,25 milioni di euro e plusvalenze fittizie per quasi 20 milioni”. Per questo motivo con l’accuso di “falso in bilancio” e “dichiarazione fraudolenta” Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Baudit e i figli Edoardo e Valentina erano stati iscritti nel registro degli indagati a Napoli, passati ora come atto dovuto a Roma.

Resta in piedi l’ipotesi di falso in bilancio.

Cosa rischia il Napoli?

Ad oggi il Napoli non sarebbe a rischio penalizzazioni in campionato e nemmeno in ambito europeo. Bisognerebbe attendere per capire se possano emergere nuovi documenti che darebbero del filo da torcere al club partenopeo o la situazione si concluderà con un nulla di fatto.

La questione passata legata alla Juventus, però, spaventa i tifosi.