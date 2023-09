Sondaggi, l’immigrazione detta banco: chi sale e chi scende

Impossibile per la premier Meloni pensare di riconquistare la soglia del 30 per cento che la consacrò presidente del Consiglio. Dall’ultimo sondaggio Swg il TgLa7 il Carroccio è al 10,1%, mentre per la formazione di Meloni un anno dopo la vittoria delle elezioni le preferenze non superano il 28,7%. Il Pd resta saldo al 19,8%, […]

Impossibile per la premier Meloni pensare di riconquistare la soglia del 30 per cento che la consacrò presidente del Consiglio. Dall’ultimo sondaggio Swg il TgLa7 il Carroccio è al 10,1%, mentre per la formazione di Meloni un anno dopo la vittoria delle elezioni le preferenze non superano il 28,7%. Il Pd resta saldo al 19,8%, M5S scende al 16,9.

Questione immigrazione

Le politiche anti-immigrazione e la linea leggermente dura voluta da Salvini contro i migranti irregolari che sbarcano nel nostro Paese sembra aver giovato alla Lega.

Il Carroccio, infatti, guadagna lo 0,3 per cento e arriva così al 10,1%, una cifra che fortifica il partito in vista di un possibile rimpasto di governo. Restando nel centrodestra, Forza Italia cresce dello 0,2 per cento rispetto alla scorsa settimana e in attesa del B-Day a Paestum lanciato dal segretario Antonio Tajani, FI raggiunge il 6,5% di consensi.

Pd e M5s si affannano

Il Pd continua a inseguire Fratelli d’Italia con il 19,8 per cento e resta saldo al secondo posto negli orientamenti di voto degli italiani. La nuova strategia comunicativa di Conte non sembra invece dare buoni esiti al Movimento 5 Stelle che in sette giorni perde lo 0,3 per cento e si ferma al 16,9, scendendo sotto al 17%.

In fondo alla lista

Mentre Calenda con Azione guadagna solamente lo 0,1 per cento e raggiunge il 3,8%, Italia viva di Renzi perde lo 0,1 e si ferma al 2,7%. Piccolo passo in avanti per PIù Europa che con lo 0,2 per cento in più arriva al 2,6%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra scende al 3,2 per cento (0,2 in meno).

Cala anche Per l’Italia con Paragone (1,6 per cento, pari allo 0,2 in meno) e Unione Popolare (1,6 per cento, con una flessione dello 0,1%).

