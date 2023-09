Forbes ha incoronato Khaby Lame come “Il Charlie Chaplin dell’era digitale”. La prestigiosa rivista americana gli ha dedicato la copertina e l’ha inserito tra i 50 top creator mondiali, potenti personaggi del mondo dei social media, che hanno in mano il mondo dell’intrattenimento e della pubblicità.

Numeri da capogiro

Il giovane TikToker di Chivasso, originario del Senegal, ha conquistato il mondo con i suoi video ironici e “muti”. Un successo da 164 milioni di follower su TikTok e oltre 80 milioni su Instagram.

Il suo patrimonio netto stimato è compreso tra 1,3 e 2,7 milioni di dollari.

I suoi video

Khaby ha conquistato i social grazie ai suoi video ironici, in cui distrugge in pochissimi secondi i tutorial “geniali” del web che mostrano metodi complicati per compiere gesti quotidiani (come tagliare una mela). La mimica facciale e la comicità muta l’hanno fatto diventare in breve tempo una star mondiale, lodato dal “New York Times”, da Zuckerberg e adesso elogiato anche da Forbes. Per questo il magazine americano l’ha paragonato a Chaplin, il re del cinema muto.

La Cover di Forbes

Nella didascalia del profilo Instagram di Forbes, che pubblica la cover con il TikToker si può leggere: “In questi giorni tutti gli occhi sono puntati su Khaby Lame.

Il giovane pubblica brevi spezzoni comici in cui falsifica meme famosi e prende in giro elaborate acrobazie su Internet, tra cui uno chef che sbuccia una banana con fantasiosi tagli di coltello e un inventore fai-da-te che mostra un robot fatto in casa che ti porge un pezzo di carta igienica. Da quando sono stati notati durante il lockdown dovuto alla pandemia, i TikTok di due minuti di Lame hanno attirato 2,4 miliardi di Mi piace e 162 milioni di follower, più del triplo della popolazione del suo paese natale.

Su Instagram ha 80 milioni di follower. Ha accumulato questa enorme base di fan senza pronunciare una sola parola, comunicando invece con animate alzate di spalle e occhi espressivi. In tal modo, è diventato il Charlie Chaplin dell’era digitale, il mimo dei meme i cui video riconoscibili intrattengono centinaia di milioni di persone attraverso lingue, confini e culture”.

I contratti stellari

Ad agosto del 2021 diviene co protagonista dell’annuncio della Juventus di Manuel Locatelli e a settembre partecipa alla Mostra del cinema di Venezia in veste di ospite alla prima proiezione della pellicola intitolata Illusioni Perdute di Xavier Giannoli.

Dal 2021, grazie alla crescente fam a, si trasferisce a Milano con il suo agente e a gennaio del 2022 firma un contratto pluriennale con la Hugo Boss apparendo anche nella campagna BeYourOwnBoss. Sempre in questo periodo periodo accetta di prestare la sua figura per un fumetto chiamato Super Easy, disegnato da Pietro Zenelo e prodotto dalla Mondadori. Infine, viene scelto come giurato al Festival di Cannes con il compito di valutare un concorso di cortometraggi.

Gli inizi

All’anagrafe Khabane, Khaby Lame è nato in Senegal, ma si è trasferito in Italia con la famiglia all’età di un anno, abitando Chivasso, in Piemonte. La sua ascesa è iniziata durante la pandemia di Covid-19, quando ha iniziato a usare il suo profilo su TikTok per postare una serie di esilaranti video di reazione a una serie di altri video condivisi sui social.

