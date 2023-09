È morto Michael Gambon. L'attore che ha interpretato il professor Albus Silente in Harry Potter, è deceduto in ospedale all'età di 82 anni.

È morto Michael Gambon. L’attore che ha interpretato il professor Albus Silente in Harry Potter, è deceduto in ospedale all’età di 82 anni. Nella sua longeva carriera ha interpretato moltissimi ruoli: è apparso anche in Fantastic Mr Fox, ha interpretato il detective francese Maigret e ha recitato in The Singing Detective.

LEGGI ANCHE: Il pugile Daniele Scardina torna sui social dopo la malattia: “Adesso vi racconto tutto”

Una carriera densa di successi

Di umili origini, Gambon, era figlio di un idraulico e di una sarta. Decise di diventare attore a soli 22 anni, iniziando una carriera notevole nel campo del teatro, della tv, della radio e del cinema.

Gli esordi di Michael Gambon furono sul palcoscenico, con il National Theatre di Londra diretto da Laurence Olivier. La sua consacrazione arriva nel 1986 con l’interpretazione di Philip Marlowe nella serie tv della Bbc “The Singing Detective”. Il successo mondiale arriva però quando gli viene affidato il ruolo di Albus Silente nella saga di Harry Potter.

Il ricordo della famiglia

La vedova e il figlio hanno detto che il loro «amato marito e padre» è morto pacificamente con la famiglia al suo fianco dopo aver sofferto di polmonite.

Il suo addetto stampa ha dichiarato: “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon.

Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale”.

LEGGI ANCHE: Morta l’orsa F36: su di lei pendeva un’ordinanza di cattura