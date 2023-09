Stupro Palermo, parole shock della vittima: “Era meglio se non avessi denunciato”

Arrivano nuove dichiarazioni via social della vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo: sono parole molto forti

Ciò che è avvenuto dopo lo stupro l’ha devastata, quasi quanto lo stupro stesso. È la storia della vittima 19enne di Palermo, ma è anche, purtroppo, la storia di molte donne che denunciano.

La giovane donna fin dalla denuncia non si è nascosta ed ha usato i social per parlare di quanto le era successo e, spesso, lanciare gridi d’aiuto, spiegando di aver bisogno di comprensione e non di critiche -e pregiudizi.

La vittima dello stupro di Palermo aveva già subito abusi

Ora affida di nuovo la sua voce ai social come riporta Il Giornale di Sicilia e, questa volta, lancia un messaggio estremo ed esasperato che deve farci riflettere: “Era meglio se quella donna si faceva i fatti suoi e non chiamava l’ambulanza.

Non avrei denunciato, era meglio se stavo zitta”.

Come ha riportato Il Giornale di Sicilia, il racconto della vittima ha sottolineato come prima della violenza avesse già avuto gravi problemi: ha perso la madre dopo una grave malattia, ha un brutto rapporto con il padre ed ha subito anche altri abusi.

Ora vive in comunità e presto sarà spostata in un’altra sede-rifugio.

Ha però raccontato di avere grande forza in vista dell’incidente probatorio che si terrà il 3 ottobre e non ha paura di indicare chi, secondo lei, è più colpevole di altri: “Una certa persona ha organizzato tutto, si erano messi d’accordo tra di loro, leggetevi i verbali e le intercettazioni per capire cosa mi hanno fatto”.