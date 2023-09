Alberto Scagni è stato condannato a 24 anni e sei mesi di reclusione. L’uomo, il primo maggio del 2022, aveva ucciso la sorella Alice, con 24 coltellate.

Seminfermità mentale

La corte d’assise, presieduta dal giudice Massimo Cusatti, lo ha ritenuto semi infermo di mente. Il perito del giudice delle indagini preliminari, Elvezio Pirfo e i suoi avvocati Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli hanno sposato la causa riuscendo ad evitare la condanna all’ergastolo chiesta dal pubblico ministero Paola Crispo.

Scagni era accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla parentela.

Il movente

Alberto Scagni ha ucciso Alice dopo averla attesa per ore sotto casa. Da mesi aveva frequenti litigi con i parenti per le richieste sempre più assidue di denaro. In poche settimane aveva speso il fondo pensione, di 15 mila euro, che gli era stato accantonato dai genitori e aveva iniziato a perseguitare la nonna e i vicini di casa. Durante il dibattimento, salito sul banco degli imputati, non ha speso parole in sua difesa o sull’omicidio, bensì ha farneticato circa la presunta pedofilia di un suo conoscente.

Circostanza che sembra avvalorare la tesi di un vizio parziale di mente.

La reazione della famiglia

Presenti in aula anche Antonella Zarri e Graziano Scagni, i genitori di assassino e vittima, che a margine hanno commentato le ultime deposizioni: “Ci hanno accusato di aver cresciuto un assassino, la sentenza è stata scritta già il 4 maggio, quando siamo stati sentiti per la prima volta a pochi giorni dalla morte di Alice”. La coppia rappresentata dall’avvocato Fabio Anselmo, ha da sempre sostenuto il figlio non sia propriamente in grado di intendere e volere: “È fuori di testa, uno che si siede lì e deve fare qualche dichiarazione e comincia con quei discorsi sui pedofili che ha sempre detto, è fuori dal piano della realtà.

Solo che c’è qualcuno che non lo vuole sentire. È tutta una ipocrisia concordata per evitare un grosso lavoro sulle responsabilità, sulle quali noi abbiamo fatto opposizione”.

Nel frattempo i due, sono impegnati in un’altra battaglia. La coppia aveva denunciato in precedenza, la dottoressa del centro di Salute mentale della Asl3 e gli agenti della centrale operativa che il primo maggio ricevettero le telefonate del padre del ragazzo ma non mandarono le volanti.

Il procedimento è stato già archiviato dalla Procura.

