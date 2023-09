Per la zona dei Campi Flegrei il governo “sta pensando a un piano di evacuazione, tenuto conto del reticolo stradale di un’area di mezzo milione di abitanti fortemente antropizzata”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

LEGGI ANCHE: Vittorio Feltri, quelle parole sulla morte. Come sta

Urge esercitazione

De Luca, attraverso le pagine del Corriere del Mezzogiorno, ha dichiarato: “Abbiamo già deciso di fare, ovviamente in via sperimentale, un’esercitazione in relazione al piano di evacuazione. Ovviamente non potremo evacuare tutti gli abitanti delle zone interessate ma potremo fare un’evacuazione limitata a poche centinaia di persone per verificare un po’ la funzionalità del piano di evacuazione in caso di emergenza” Nel corso del consueto aggiornamento alla cittadinanza, diffuso sui suoi canali social, ha poi sottolineato: “Abbiamo avuto incontri con i responsabili della Protezione Civile in relazione ai Campi Flegrei e ai problemi che si stanno determinando.

Il bradisismo è monitorato permanentemente dalle istituzioni scientifiche“. Puntiamo ad una verifica sui piani di sicurezza, di evacuazione e sulle linee di trasporto ferroviario. Ho inviato al presidente del consiglio una lettera nel quale ricordo che è essenziale sbloccare i Fondi Sviluppo e Coesione perché se saltano le strade, se bisogna consolidare i ponti quelle risorse sono vitali, non abbiamo altro”.

LEGGI ANCHE: Patto antinflazione, beni di prima necessità e prodotti per l’infanzia a prezzi scontati

“A Roma devono svegliarsi”

Il Presidente della Regione Campania ha poi espresso la sua idea, senza remore: “Ricordo per l’ennesima volta che rimangono bloccati a Roma 21 miliardi di euro destinati al Sud, 5 miliardi e 600 milioni di euro per quello che ci riguarda come Campania.

Mi auguro che davvero oggi di fronte anche alla preoccupazioni che è giusto avere per il bradisismo si sveglino a Roma perché sono intollerabili i ritardi che stanno mostrando”.

La terra trema senza soste

Lo sciame sismico dei Campi Flegrei sembra non concedere tregue. Solamente il 27 settembre è stata registrata una scossa di magnitudo 4.2, è stata la più forte degli ultimi 40 anni. E sempre l’Ingv ha fatto sapere che il terreno in zona ormai si alza di un centimetro e mezzo al mese. Nell’ultima settimana i terremoti registrati sono stati 250.

LEGGI ANCHE: Ginnastica ritmica, Maccarani sotto accusa ma per la procura “è solo eccesso di affetto”