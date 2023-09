Vittorio Feltri, quelle parole sulla morte. Come sta

Vittorio Feltri preoccupa per le sue condizioni di salute. Il direttore di Libero ha pubblicato un messaggio su X dichiarando: “Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio“. Messaggio che ha ricevuto tantissime risposte dai vari utenti.

Cosa succede?

“Non faccia scherzi, direttore” e poi ancora “Cosa succede?”: questo è quanto si domandano tutti dopo il post scritto dal giornalista. In passato, Feltri era stato operato di tumore e in un’intervista aveva dichiarato: “Il tumore al seno è stato una piccola cosa, quello che mi ha sorpreso è che non ho niente di femminile, eppure, il cancro mi è venuto al seno.

Comunque, dopo l’operazione, mi sono rivestito e sono andato al giornale a scrivere un pezzo. Ora mangio poco, ho meno appetito. Ma bevo uguale: da sempre mezzo bicchiere di vino bianco prima di pranzo e cena; a cena, massimo un bicchiere e mezzo di rosso e, la sera, un dito di whisky. Dormo 11 ore: vado a letto alle dieci e mi alzo alla nove. Senza sonniferi, gocce, niente. Poi vado in ufficio e mi metto a scrivere. Invecchiando, sono diventato più veloce: per un articolo, impiego al massimo 40 minuti”.

Lavora senza sosta

“Io lavoro tutti i giorni, da lunedì a domenica compresa. Non faccio ferie da 40 anni. Tant’è che ogni giorno esce un mio articolo. Guardo sette o otto giornali. Ma ormai, i giornali mi annoiano, li leggo perché sono un termometro della società. Non vado al cinema da 40 anni: il cinema mi annoiava anche da giovane” ha confidato in un’intervista. Un bell’impegno per un uomo di 80 anni.

