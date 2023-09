Nell'udienza presso il tribunale nazionale, la Procura Federale ha chiesto un'ammonizione per Emanuela Maccarani e una assoluzione per la sua assistente Olga Tishina

La Procura Federale della Federginnastica, guidata da Michele Rossetti, ha chiesto la sanzione dell’ammonizione per Emanuela Maccarani e di assoluzione per Olga Tishina. In attesa della decisione definitiva del tribunale che potrebbe anche richiedere la radiazione delle due allenatrici.

La vicenda

L’allenatrice della nazionale di ritmica ed ex direttore tecnico dell’accademia di Desio e la sua assistente sono finite a giudizio dopo aver adottato metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità ponendo in essere pressioni psicologiche e provando in alcune ginnaste “l’insorgere di disturbi alimentari e psicologici”.

Il processo era nato dalle denunce di Nina Corradini e Anna Basta, due ginnaste azzurre che avevano raccontato le rispettive vicende.

Le violenze

Le violenze e le umiliazioni risalgono al periodo tra il 2019 e il 2020. I maltrattamenti vertevano su diversi fronti: dall’ossessione per il peso al rito della bilancia in mutande, fino ad arrivare a una dieta molto rigida e agli insulti. Le ex farfalle hanno trovato il coraggio di denunciare solamente due anni dopo, confessando tutto in un’intervista a Repubblica.

Da qui è iniziato lo scandalo che lo scorso inverno ha travolto l’intero mondo della ginnastica italiana, non solo la ritmica, con oltre 200 testimonianze di vittime di violenze verbali e fisiche in palestra. Sul caso delle Farfalle sta lavorando la procura ordinaria di Monza.

e molte altre procure, come quella di Bologna e Brescia, che hanno aperto fascicoli su casi simili in diverse palestre.

La sentenza

“Non c’è prova di un comportamento vessatorio nei confronti delle ginnaste” e anzi se una colpa si può imputare a Emanuela Maccarani è quella di “eccesso di affetto nei confronti della Basta”, la ginnasta che denunciò la dt della ritmica azzurra.

Così il procuratore federale della Federginnastica, Michele Rossetti, ha motivato la sua richiesta di una semplice ammonizione.

