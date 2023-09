Nuova gaffe per Andrea Giambruno: il compagno della Presidente del Consiglio, parlando dell'operato politico di Silvio Berlusconi, ha usato un termine decisamente improprio

Un momento di discussione sulla geopolitica e sull’emergenza migratoria ha portato a una curiosa gaffe nel corso della trasmissione pomeridiana “Diario del Giorno” su Rete4. Il conduttore Andrea Giambruno, parlando di Silvio Berlusconi e del suo presunto ruolo visionario, ha utilizzato la parola “transumanza” suscitando reazioni e polemiche sui social media.

Non è la prima volta che le dichiarazioni di Giambruno scatenano la polemica: l’ultima volta era capitato a seguito dello stupro di Palermo, quando aveva fatto una riflessione personale sul presunto atteggiamento da tenere per non essere “vittime”, con la frase “Il lupo lo trovi” legato a definiti comportamenti da lui definiti leggeri ed imprudenti.

Le Dichiarazioni di Andrea Giambruno: “Transumanza” per parlare di persone

Nel corso della trasmissione, Giambruno ha dichiarato: «Ho sentito dire, da politici italiani (che magari ricoprono ruoli molto importanti), che Berlusconi è stato un formidabile visionario geopolitico. Cioè è stato forse il più grande ministro degli Esteri che il Paese abbia avuto negli ultimi 30 anni. Aveva già capito tutto della transumanza, se così possiamo definirla, dall’Africa verso l’Europa… alla situazione della guerra fredda tra Stati Uniti e la Russia».

La scelta di utilizzare il termine “transumanza” in un contesto di discussione geopolitica e sull’emergenza migratoria ha suscitato perplessità e ironia tra gli spettatori.

La parola “transumanza” è generalmente associata agli spostamenti stagionali di greggi e bestiame, rendendo il suo utilizzo in un contesto migratorio umano particolarmente improprio. Le reazioni su Twitter e altri social media non si sono fatte attendere, con molti spettatori che hanno segnalato la gaffe del conduttore e hanno ironizzato sulla scelta di parole.

Il Contesto della Discussione

Giambruno stava discutendo delle presunte doti geopolitiche di Berlusconi e del suo presunto ruolo da “visionario” nell’affrontare tematiche complesse come la guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, oltre all’emergenza migratoria.

La gaffe di Andrea Giambruno durante la trasmissione su Rete4 ha portato una nota di che stride in una discussione che nasceva come seria sulla geopolitica e sull’eredità politica di Silvio Berlusconi. Le parole del conduttore hanno sollevato un dibattito online sulla scelta delle espressioni e sulla necessità di una comunicazione accurata, specialmente quando si affrontano argomenti delicati come l’emergenza migratoria.

Resta da vedere se la discussione online porterà a ulteriori chiarimenti o se rimarrà un episodio di momentanea ironia nella cronaca televisiva.