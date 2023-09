Estate senza fine. Ottobre sembra deciso a palesarsi come mese estivo e con l’anticiclone africano Apollo le temperature raggiunte saranno oltre la media stagionale.

Ottobrata romana e non solo…

Sarà un’Ottobrata Italiana e non più solamente romana. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, prova a delineare tutte le caratteristiche di questa nuova ondata di caldo africano: nel weekend le temperature aumenteranno ancora, con picchi attesi dapprima al Centro-Nord poi da lunedì anche verso il Sud.

Così, in tutta Italia, si potrà assaggiare l’ottobrata romana: per i cittadini della Capitale è sempre stata una consuetudine avere lunghi periodi caldi e soleggiati in questo mese d’autunno.

Temperature da record

Nel dettaglio, nel fine settimana sono previsti 31 gradi a Firenze, 30 gradi a Bologna, Bolzano, Ferrara, Grosseto, Oristano, Pistoia, Prato, Roma, Rovigo e Terni. Con l’inizio della prossima settimana la colonnina di mercurio salirà fino a 30-31 gradi anche ad Agrigento, Benevento e Catania con l’Anticiclone Africano Apollo protagonista in tutta l’Italia.

Senza nuvole

Per quanto riguarda lo stato del cielo possiamo segnalare soltanto qualche temporale tra Sicilia e Calabria nelle prossime ore, mentre la prima domenica di ottobre sarà praticamente senza una nuvola.

Questa nuova ondata di caldo nordafricano porterà dunque valori di circa 7-8 gradi superiori alla media. A fine settembre – inizio ottobre, con il minor soleggiamento dell’autunno, restiamo sui 30-31 gradi, valori comunque eccezionali per il periodo.

Caldo anomalo, smog in aumento

L’anticiclone africano Apollo resterà protagonista almeno fino al 10-12 ottobre.

Una situazione ancora più estrema per i ghiacciai che continueranno a fondere e perdere massa anche in pieno autunno. Una vera nota dolente in mezzo ad un clima soleggiato e piacevole. Un’altra nota dolente è il deterioramento della qualità dell’aria: lo smog sta aumentando specie in Pianura Padana a causa della staticità atmosferica, non piove e non c’è vento e di conseguenza le polveri sottili aumentano inesorabilmente.

