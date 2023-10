Grave lutto per Rai Kids e per tutta la comunità della tv per ragazzi italiana: è venuta a mancare Lorenza Cingoli, autrice storica de La Melevisione e de L’Albero Azzurro. In un comunicato diramato da Rai Kids si può leggere: “Persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ricordandone l’entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli”.

La carriera

Lorenza era nata ad Ancona il 13 marzo 1965 ma era milanese d’adozione. Dal 1996 al 2003 è stata l’autrice de L’Alberto Azzurro e ha scritto dal 2004 al 2015 La Melevisione. Autrice di trasmissione di successo, si è distinta anche nel ruolo di sceneggiatrice di film, come il cartoon “Johan Padan a la descoverta de le Americhe” insieme a Dario Fo, o come il lungometraggio “Berni e il giovane faraone”.

Quest’ultimo, ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, insieme a Martina Forti.

Fino a questi ultimi mesi di lavoro per la scrittura del programma “Calzino”, la sede Rai di Torino è stata la sua “casa”, il luogo dell’impegno e del confronto, il luogo delle amicizie e delle collaborazioni.

Il ricordo dei colleghi

Scomparsa a soli 58 anni, i suoi colleghi la ricordano come: “autrice brillante, persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità“, rievocando “l’entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli”.

