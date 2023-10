Sembravano stabili le condizioni di salute di Fedez. Il rapper, ricoverato e operato d’urgenza per due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna, ha intrapreso il decorso post operatorio e secondo i medici il recupero potrebbe avvenire nel giro di sei settimane. Purtroppo ci sono state delle complicanze avvenute questa notte: a quanto pare il rapper è stato sottoposto ad una nuova procedura d’urgenza per tamponare nuovamente un’ulcera che si era riaperta, provocando una nuova emorragia: ciò significa che le dimissioni non sono imminenti.

Trattamento endoscopico

Il personale sanitario ha fatto sapere che: “La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento”.

Una complicanza abbastanza rara che però sembra sia stata presa in tempo. Tra qualche giorno il cantante potrà probabilmente riabbracciare la moglie, Chiara Ferragni, e i suoi figli che lo attendono a casa.

Il messaggio sui social

Fedez, dopo l’intervento, ha condiviso sui social un messaggio indirizzato a tutti i suoi fan per ringraziarli per i messaggi di affetto ricevuti in ospedale: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti.

Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”, e ancora: “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Il malore in aeroporto

Secondo quanto riferito da La Stampa, Fedez stava per imbarcarsi su un volo destinazione Los Angeles. Mentre Chiara Ferragni era a Parigi per la Fashion Week, il rapper aveva pianificato una trasferta in America, ma su quel volo il cantante non è mai salito.

In aeroporto Federico avrebbe accusato un malore e forti dolori addominali che lo hanno costretto a chiamare il 118. Quando l’ambulanza è arrivata, i medici hanno subito capito che era necessario un ricovero d’urgenza e una volta arrivati in pronto soccorso, i sanitari hanno sottoposto Fedez a una procedura endoscopica.

Ennesima complicazione: nuova sanguinamento nella giornata di domenica

Fedez è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano. Secondo fonti del Socialpost, confermate sul Corriere, stanotte si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria per la sutura ed è stata poi necessaria una nuova trasfusione.

Accanto a lui, l’onnipresente moglie Chiara. Il chirurgo che lo scorso anno lo operò, Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano, nei giorni precedenti ha spiegato che “gli venne asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, un intervento importante. Quel che gli è capitato giovedì è un evento relativamente raro, un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”.

La polemica in Rai

Mentre Fedez era sotto i ferri, è esplosa la polemica sul veto della Rai alla sua partecipazione a “Belve” di Francesca Fagnani. Nonostante il rapper abbia più volte ribadito di voler partecipare gratuitamente, la tv pubblica ha stoppato l’ospitata.