Nuovo rialzo per le bollette del gas. A settembre tariffe salite al 4,8%, facendo seguito al rincaro di agosto pari al 2,3%. Nel frattempo è arrivato anche l’aggiornamento per le bollette dell’elettricità: una crescita consistente, circa il 18,6%.

LEGGI ANCHE: Incidente TheBorderline, lo straziante video del padre di Manuel: “Cosa è successo”

Una brutta notizia per le famiglie

Un costo della vita sempre più alto e la spesa “energetica” che aumenta a dismisura: l’ennesima stangata a famiglie e piccole imprese. Le bollette hanno ripreso a crescere dopo la pausa del periodo maggio-luglio, a cui va aggiunto il costo per il pieno al distributore, complice il prezzo del petrolio che ha raggiunto stabilmente i 90 dollari al barile.

La media giornaliera

L’aggiornamento delle bollette del gas naturale è stato annunciato, come di consueto dall’Arera, l’Autorità che regola le attività per l’energia, le reti e l’ambiente. Il nuovo aumento è stato determinato, di fatto, dai costi per l’approvvigionamento della materia prima: il prezzo del gas sul mercato all’ingrosso in Italia è stato più alto rispetto ai dati di agosto, per una media giornaliera pari a 37,5 euro al megawattora .

Una spesa annuale di 1.459 euro

Questi aumenti si traducono in una spesa annuale di 1.459 euro (periodo ottobre 2022-settembre 2023).

Rispetto all’anno precedente si ha comunque un risparmio del 13,9%.

Va però precisato che il 2022 è stato l’anno dei record per i prezzi dell’energia, quando il gas sui mercati finanziari europei è arrivato a quotare anche oltre 300 euro al megawattora (picco raggiunto a fine agosto).

I costi complessivi però, sono alleggeriti dagli interventi del governo che ha ridotto l’iva dal 10 al 5% e ha azzerato i costi per gli oneri generali di sistema (pari all’1,2% del totale. Questi due provvedimenti sono appena stati riconfermati fino alla fine dell’anno.

LEGGI ANCHE: Timbravano e poi andavano al centro scommesse: 101 netturbini indagati