Nell’incidente avvenuto in Sardegna tra le due supercar e nel quale sono rimasti uccisi due coniugi svizzeri, c’è un indagato con l’ipotesi di omicidio stradale. Si tratta di Vikas Ranvir Oberoi, magnate indiano di 54 anni. L’uomo viaggiava su una Lamborghini Hurican insieme alla moglie, Gayatri Joshi modella e attrice di Bollywood.

La dinamica

Nell’incidente sono rimasti uccisi i coniugi svizzeri Markus Krautli e Melissa Krautli, di 67 e 63 anni. La Lamborghini guidata dal magnate indiano, avrebbe fatto una manovra azzardata, oltrepassando la striscia continua e finendo con l’ostacolare la Ferrari che trasportava le due vittime.

Poi il contatto, l’uscita di strada e il rogo, dove la coppia ha perso la vita.

Al via le indagini

L’immobiliarista, con un patrimonio stimato in 3,8 miliardi di dollari, si trovava con la moglie, l’attrice di Bollywood, Gayatri Joshi, nota per il suo ruolo nel film Swades al fianco di Shah Rukh Khan. I due sono rimasti fortunatamente illesi, così come non hanno riportato gravi conseguenze gli occupanti di un camper che si è ribaltato dopo essere stato colpito dall’auto sportiva.

Ma sembra che il sorpasso messo in atto dalla Lamborghini sia stato azzardato, motivo per cui ora l’uomo risulta indagato.

Le due supercar erano partite dal Forte Village di Santa Margherita di Pula, nell’ambito della Sardinia Supercar Experience, un raduno di auto sportive di lusso che si sarebbe dovuto concludere a Olbia.

