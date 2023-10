Una Ferrari e un camper si sono scontrati lungo una strada statale nel sud della Sardegna e nell’impatto hanno perso la vita due persone: due turisti svizzeri, di 67 e 63 anni.

L’impatto

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’auto di lusso era impegnata in un sorpasso sulla Statale 195, vicino a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis, quando si è scontrata contro un camper di turisti che viaggiava nella direzione opposta. L’impatto è stato violento, la Ferrari è finita fuori strada e ha preso fuoco: non c’è stato nulla da fare per i due occupanti.

Le vittime, morte carbonizzate, sono marito e moglie, svizzeri di 67 e 63 anni. L’incidente ha coinvolto anche un’altra auto: una Lamborghini su cui viaggiavano due indiani, rimasti illesi.

Sardinia Supercar Experience

La Ferrari era stata noleggiata per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, un raduno di macchine di lusso. L’evento in partenza oggi da Teulada, si sarebbe concluso tra qualche giorno a Olbia. Le due vittime erano dirette a Masua (Iglesias), dove avevano programmato di fermarsi a pranzo.

Feriti gli occupanti del camper

Solo ferita la coppia altoatesina residente a Selva di Val Gardena, 62 anni lui e 61 lei, a bordo del camper e i due indiani sulla Lamborghini.

