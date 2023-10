È ufficiale: dai prossimi mesi entreremo nella fase climatica conosciuta come El Niño. Gli effetti di questo importante fenomeno a livello globale si sentiranno anche in Italia nel corso del prossimo inverno, che potrebbe essere stravolto in termini di precipitazioni e temperature.

Le previsioni

Le previsioni del meteorologo e climatologo del Consorzio Lamma-Cnr Giulio Betti ha sottolineato: “Al momento si può dire che non si intravedono cambiamenti almeno fino al 10 ottobre, ad eccezione di una lieve diminuzione delle temperature, tra mercoledì e venerdì, cui farà seguito un nuovo rialzo termico”.

Secondo l’esperto: “È impossibile parlare ad esempio del prossimo novembre, dicembre o addirittura di gennaio. Quello che è certo è che è in azione El Nino, che in Europa produrrà i suoi effetti tra novembre e marzo, e avrà l’effetto di smussare gli eccessi termici”. Il fenomeno, ha osservato Betti: “Si manifesta in media ogni 5 anni influenzando principalmente l’area del Pacifico equatoriale, e vi sono associate correnti umide e precipitazioni,”. Infine, Betti ha dichiarato: “Difficile è comunque dire se il blocco anticiclonico che ha portato queste eccezionali temperature sia riconducibile a El Nino L’anticiclone è più legato alle grandi anomalie regionali in Europa, dove le temperature del mare sono eccezionalmente alte”.

Il vortice polare

La stagione fredda è ancora lontana, ma nei prossimi mesi entrerà in gioco anche un altro fondamentale attore: il Vortice Polare. Le ricerche climatiche e statistiche ci dicono che durante una fase intensa de El Niño aumentano sensibilmente le possibilità che si verifichi uno o più eventi di rottura del Vortice Polare; se il Vortice va in crisi gli effetti possono essere più o meno intensi.

Talvolta esso può letteralmente dividersi in due o più parti muovendosi con il suo carico di aria molto fredda ed instabile verso Sud. Quando si spacca/indebolisce la probabilità che ondate di gelo raggiungano anche la nostra Penisola crescono notevolmente.

In conclusione, l’ipotesi è che il prossimo Inverno possa essere caratterizzato da un contesto generale votato al sopra media termico, come sempre più spesso abbiamo sperimentato nell’ultimo periodo, interrotto però da fasi fredde, seppur verosimilmente di breve durata.

