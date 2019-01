Friuli, incidente sulla pista da sci: in gravi condizioni una bambina

L’incidente sulla pista da sci

Sappada. Foto: Sappadaski Sappada. Foto: Sappadaski

La corsa in ospedale e le condizioni in cui è arrivata la bimba

Immagine di repertorio: un elisoccorso. Foto: sat-tesero Immagine di repertorio: un elisoccorso. Foto: sat-tesero

Dopo ilavvenuto in Val Susa , in cui una bimba di 9 anni ha perso la vita, oggi è accaduto che unasi è scontrata con unasulladi Sappada, in, restando gravemente ferita. Non sono state ancora diffuse informazioni dettagliate sulle condizioni di salute della bimba, dopo il soccorso.La 19enne e la bimba di 9 anni eranopianificato dai rispettivi sci club sulla, in provincia di Belluno. Entrambe non si sono rese conto che ad un certo punto leCome appurato dagli addetti al soccorso piste della Polizia del Commissariato di Tolmezzo, il fatto di convergere sullo stesso punto ha provocato l’incidente sulla pista da sci, avvenuto stamane intorno alle 9,30. Sia lache la bambina di 9 sono rimaste ferite nello scontro ma, mentre la 19enne fortunatamente, laè stata trasportata all’ospedale di Udine inLa, dopo l’incidente, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Udine, la sua città, con l’elicottero. La bambina ha riportatoin tutto il corpo e unLaoriginaria di Arta Terme, in provincia di Udine, è stataall’ospedale di Pieve di Cadore (BL), fortunatamente le sue condizioni sono meno gravi di quelle della bambina, infatti la ragazza ha una. L’incidente, avvenuto all’indomani di quello accaduto in Val Susa in cui una bimba di 9 anni ha perso la vita, ha suscitato immediata attenzione e apprensione per le condizioni di salute della piccola rimasta coinvolta nell’incidente sulla pista da sci di Sappada.