La famiglia di Angela Grignano lancia raccolta fondi per farla tornare a ballare

La sua famiglia vuole che Angela torni a ballare

Angela Grignano. Foto: Facebook Angela Grignano Angela Grignano. Foto: Facebook Angela Grignano

Perché Angela si trovava a Parigi

due giorni fa, ha lasciato dietro di sée ha provocato. Quell’esplosioneper sempre anche ile che ha già subito 3 operazioni . Per questo motivo, la suaha deciso di lanciare unaaffinché lei possa continuare a coltivare il suo sogno: diventare una ballerina professionista.Purtroppo, sabato, Angela Grignano è rimasta suo malgrado coinvolta nell’esplosione verificatasi in un panificio di Rue de Trevise a Parigi e causato da una fuga di gas.Laè rimastaad unae dopo aver subito all’arto ben– il secondo è stato particolarmente impegnativo infatti si è protratto per ben 6 ore -,ancorasarannoaffinché la gamba della ragazza. Per questo motivo, con la finalità di ricevere un aiuto da chi può offrirlo, laha deciso di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe . Sulla piattaforma si legge: “Non siamo sicuri di quanti altri interventi chirurgici Angela dovrà subire per rimettersi in piedi, ma siamo molto soddisfatti dei suoi progressi, tuttavia ci sono ancora molti passi da fare per tornare alla normalità“.Angela Grignano lavora all’che si trova esattamente dall’, dove si è verificato l’in cui è rimasta ferita.Ha scelto di, come racconta il testo della raccolta fondi lanciata dai suoi familiari per aiutarla: “Dovete sapere alcune cose su Angela, ha solo 24 anni e si è avventurata da sola dalla Sicilia a Parigi, in Francia.Ha vissuto in questo nuovo paese solo pochi mesi,in questa città famosa in tutto il mondo“. Al momento, il, tutto dipenderà dal decorso post operatorio e dalle eventuali cure cui dovrà sottoporsi nei prossimi mesi, cure che avranno un peso economico sulla sua famiglia considerevole. Da qui, la decisione dei familiari di chiedere un aiuto attraverso una raccolta fondi a chiunque possa offrirlo.