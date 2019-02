Loredana Bertè, una vita e una carriera sempre contro corrente

La sua famiglia di origine e gli inizi della carriera

Una foto d’epoca che vede Loredana Bertè con il suo grande amico Renato Zero Una foto d’epoca che vede Loredana Bertè con il suo grande amico Renato Zero

I primi successi di Loredana

Loredana Bertè al Festivalbar Loredana Bertè al Festivalbar

La storia personale travagliata

Loredana e la sorella Mimì Loredana e la sorella Mimì

Loredana Bertè alla 69 esima edizione del Festival di Sanremo Loredana Bertè alla 69 esima edizione del Festival di Sanremo

una donna che sicuramente non è mai scesa a compromessi e che ha preso decisioni difficili per assecondare sempre il suo carattere ribelle. La sua apparizione al Festival di Sanremo appena concluso ha mandato letteralmente in tilt il pubblico sia in sala che a casa. Il suo look era perfetto, le gambe in vista facevano invidia a quelle di una ragazza e il suo piglio rock e deciso non è mai morto.Loredana nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950 lo stesso giorno della compianta, ma tre anni dopo. La sua è una famiglia tutta la femminile, sono in quattro le sorelle. Oltre a lei e Mimì ci sono Leda , estranee entrambe al mondo dello spettacolo.Figlia di unha un’infanzia legata alla paura e alla violenza per quel padre padrone che non va d’accordo con la madre molto più giovane di lui. alla fine i due si separano e lei con la madre e le sorelle si trasferiscono a Roma dove Loredana compie i primi passi nel mondo della musica.Siamo nella metà degli anni ’60 e Loredana calca anche lei il palcoscenico di una delle discoteche più famose e frequentate di Roma, il famosoche aveva dato i natali ad altre colleghe divenute poi famose. Ma quell’ambiente di borghesia romana non fa assolutamente per lei e presto Loredana conosce un giovane trasgressivo e creativo come lei, l’allora sconosciutocon cui stringe un’amicizia che dura in pratica per tutta la vita.Il primo grande successo per Loredana arriva nel 1975 con “” e seguiranno altri album poi nel 1976 e 1977. Inizia la sua collaborazione professionale e la sua relazione con un grande tra gli autori italiani,Per Loredana la vera consacrazione artistica arriva però nel 1978 quando un allora giovane e sconosciuto, scrive un album per lei tra cui il singoloche rappresenta ancora oggi uno dei brani di Loredana più amato da lei stessa e dal grande pubblico dei suoi fan. La sua carriera prosegue con collaborazioni eccellenti.Scrivono per lei oltre a Ivano Fossati,e la mitica coppiaNel 1980 è la volta dell’albumcon i brani di enorme successoe due anni dopocon cui vince quell’anno stesso ilIl matrimonio con il campione di tennis Bjorn Borg la fa soffrire molto e la trascina in un periodo di grande depressione che ha rischiato di distruggerla psicologicamente. Lui la lascia e lei esce poco dopo con il branoMa il destino sembra proprio accanirsi earriva la vera tragedia,con cui ha sempre avuto un rapporto molto stretto seppur fatto di tante contraddizioni. La sua carriera ha così una battuta d’arresto ma Loredana si rimette in pista.Gli anni 2000 sono per Loredana gli anni di partecipazione al Festival di Sanremo fino ad arrivare alla televisione e al ruolo di giudice in talent canori comeconNel 2018 Loredana collabora con icon il branoche diventa il successo dell’estate. Loredana inzia il 2019 con la sua partecipazione alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo e conferma ancora una volta di avere grinta e classe da vendere.